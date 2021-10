In Gilgenberg hat sich Christian Huber von der ÖVP gegen Franz Pemwieser von der FWP durchgesetzt und ist neuer Bürgermeister.

Ergebnis Bürgermeister-Stichwahl 2021 Gilgenberg am Weilhart

57,26% der Stimmen – also 489 Wähler haben sich in Gilgenberg für den ÖVP-Kandidaten Christian Huber entschieden. Franz Pemwieser erhielt 42,74% der Stimmen.

"Ich bedanke mich bei meinen Gemeindebürgern für ihr Vertrauen. Ich bin selbst überrascht, dass das Ergebnis so hoch ausgefallen ist", freut sich Huber in einem ersten Statement. Der 41-jährige wird am 19. Oktober als Bürgermeister angelobt und erklärt sich das Wahlergebnis so: "Ich denke die Leute wollten in Dilliberg eine Veränderung und haben mir dafür ihre Stimme gegeben."

Ausgangslage in der Gemeinde Gilgenberg am Weilhart

Im ersten Wahlgang am 26. September konnte sich keiner der Bürgermeisterkandidaten mit einer Mehrheit durchsetzen: ÖVP-Kandidat Christian Huber kam auf 48,58% der Stimmen und FWP-Kandidat Franz Pemwieser auf 41,06%. Franz Kreuzeder von der FPÖ erreichte 10,09% der Stimmen.

