Der Treffpunkt zum Informationenaustausch: am 22. September trafen sich Vertreter aller Landjugendgruppen des Bezirks Braunau in St. Johann am Walde um das kommende Landjugendjahr zu planen.

Beim diesjährigen FIT Herbst beim Metzgerwirt standen einige Punkte auf dem Programm. Neben verschiedenen Ankündigungen von Veranstaltungen erfolgte auch die Terminvergabe der Jahreshauptversammlungen und die Auslosung, wer welchen Bewerb im nächsten Landjugendjahr veranstaltet. Erstmalig gilt es heuer auch einen Forstbewerb zu veranstalten.

Nachdem alle Termine fixiert und alle Bewerbe vergeben waren, löste die Bezirksleitung die Protokollbuchbewertung auf. Bei der Bewertung ging es vor allem nach Inhalt, Aufwand und Aussehen des Protokollbuchs. Das am besten Bewertete gehörte der Landjugend Haigermoos, der wir herzlich zum ersten Platz gratulieren dürfen. Zweitplatziert durfte die Landjugend Burgkirchen nach vorne zum Händeschütteln kommen. Den dritten Platz erreichte die Landjugend Handenberg.

Wir bedanken uns für den reibungslosen Ablauf des FIT Herbst und gratulieren allen zu ihren gelungenen Protokollbüchern.