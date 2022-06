Wasserwehrleistungsbewerb in Niederranna mit einer Premiere

Am Wochenende vom 10.06-11.06.2022 fand der 60. Landeswasserbewerb, dieses Jahr in Niederranna, in altbekannter Weise nach den Pausen der letzten Jahre wieder statt.

Hierbei war auch die Feuerwehr Ach mit einigen Kameradinnen und Kameraden vertreten, von denen einige um ihr Wasserwehrleistungsabzeichen in Bronze oder Silber fuhren. Heuer bot sich wieder einmal die Herausforderung auf der anderen Uferseite und nicht auf der gewohnten Seite den Bewerb zu meistern.

Wir dürfen zum Abzeichen in Bronze Simone Himmler, Julian Schnaitl und Andreas Hager und in Silber Alina Heim und Jasmin Patsch recht herzlich gratulieren, die alle mit Bravour gefahren sind!

Eine Besonderheit dieses Jahr war, dass die aller erste Damenmannschaft unserer Feuerwehr mit Alina Heim und Jasmin Patsch im Bewerb gestartet ist.

Nun sind sie gewappnet für den Ernstfall bei Hochwasser. Außerdem wünschen wir ihnen weiterhin auch viel Motivation und Erfolg bei den noch folgenden Bewerben.