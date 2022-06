Die AMAG wurde mit dem dritten Rang in der Kategorie Mid Cap, also unter jenen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung, ausgezeichnet.

WIEN/RANSHOFEN. Ausschlaggebend für die Platzierung waren für die Jury die laufende Berichterstattung des Unternehmens. Auch die kooperative Tätigkeit im Bereich Investor Relations überzeugte die Jury. Es ist die fünfte Auszeichnung seit dem Börsengang.

Transparente Berichterstattung



DIe AMAG setze seit dem Börsengang im Jahr 2011 auf eine transparente und umfassende Berichterstattung über die wirtschaftlichen Belange des Unternehmens. Die Berichtsinhalte wurden laufend weiter entwickelt, um den Stakeholdern einen Einblick in das Unternehmen zu ermöglichen.

"Auszeichnung bestätigt Qualität"



"Diese Auszeichung bestätigt die Qualität und den Fortschritt in unserer Berichterstattung im Bereich der Finanzen sowie auch der Nachhaltigkeit", so Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG. Das Untenehmen lege besonderen Wert auf eine umfassende und transparente Information der Stakeholder. Die Preisverleihung an AMAG Vorstandsvorsitzenden Gerald Mayer und Christoph Gabriel, AMAG Investor Relations, erfolgte im feierlichen Rahmen am 14. Juni 2022 in der Wiener Börse.