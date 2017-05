Der Kulturverein Mauerkirchen Kumm lädt am 3. Juni 2017 zur Kunsttagesfahrt nach Landshut ein.

Unter der Leitung von Elmar Siegesleitner besichtigen wir auf der Hinfahrt das weltberühmte Jerusalem-Panorama von Gebhard Fugel in Altötting. Er gilt um 1900 als führender Vertreter der christlichen Kunst.Die bayrische Stadt Landshut, an der Isar gelegen, beeindruckt durch ihre Vielfalt an Baustilen, mit ihren schönen und besterhaltenen historischen Straßenzügen.Imposant ist die Stiftsbasilika St. Martin mit ihrem höchsten Backsteinturm der Welt. Die Stadtresidenz, der erste Renaissancebau nördlich der Alpen, zeugt von einem regen frühen Handel mit Italien. Viele Museen geben Einblicke in die Geschichte und Kultur der Stadt.Weitere Leistungen:Kompetente Stadtführung, ein Besuch im Skulpturenmuseum und Besichtigung der Burg Trausnitz.

Fahrpreis: € 49,- ( Mitglieder € 45,-)Abfahrt: 7:30 Bauernmarkt Mauerkirchen (hinter Sparparkplatz)Anmeldung bis 31. 5. unter 0664/ 538 5179 oder mail@kumm.atEinzahlung bei der Sparkasse Mauerkirchen - IBAN: AT66 2032 0321 0035 9251