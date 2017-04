Tag der offenen Tür - Berufsschule Mattighofen

beim „Tag der offenen Tür“ am Mittwoch, 3. Mai werden in der Berufsschule Mattighofen von 9:00 bis 15:30 Uhr Werkstätten, Labor- und Klassenräume für Interessierte geöffnet, um einen Einblick in die modern ausgestattete Bildungseinrichtung für Kfz-Technik zu gewähren.

In Mattighofen werden PKW- und Nutzfahrzeugtechniker aus Oberösterreich, Motorradtechniker aus Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland, Tirol und Vorarlberg ausgebildet. Die Ausbildung der österreichischen Berufskraftfahrerlehrlinge erfolgt ausschließlich in Mattighofen.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit die Leistung ihres Fahrzeuges messen zu lassen. Es freut uns besonders, Sie zu einer Oldtimermitfahrt mit Fahrzeugen des Porsche Museum "Fahr-Traum" Mattsee einladen zu dürfen. Einen weiteren, großartigen Höhepunkt stellen Formel 1- und Moto GP-Fahrzeuge sowie die Sonderausstellung und Fachvorträge zum Thema "E-Mobilität“ dar. Für Ihr leibliches Wohl wird von den Mitarbeitern der Internatsküche der Berufsschule bestens gesorgt.