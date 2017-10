Wasserkraftwerke als "Architekten" neuer Naturräume

16.10.2017, 16:55 Uhr

Unterer Inn: Feuchtgebiet von großer Bedeutung

Große Verlandungszonen bieten in diesem Lebensraum vor allem zahlreichen Vogelarten beste Entfaltungsmöglichkeiten. Auch der Fischotter ist hier wieder heimisch.Bei der Umwelttagung in Braunau zeichneten die Vortragenden ein interessantes Bild. Die Gestaltung des Unteren Inn, in Verbindung mit bilateralen umweltgesetzlichen Vorgaben, aber vor allem durch das Öko-Engagement des Wasserkraftwerksbetreibers Verbund im Dialog mit Umwelt- und Naturschutz, könne als vorbildlich eingestuft werden. „Die ökologischen Verbesserungsmaßnahmen unter Einbeziehung der Augewässer in die Flussdynamik gehören gewiss zu den internationalen Vorzeigeprojekten“, lobt der Ökologe Josef Reichholf den österreichischen Kraftwerksbetreiber.Dennoch gibt es noch viel zu tun: Beispielsweise sollen die Uferdämme, die derzeit noch einer „Totalrasur“ gleichen, in Zukunft naturnaher gestaltet werden.Beim Unteren Inn sind es vor allem die Wasserkraftwerke, die den natürlichen Inn nachhaltig prägen. Durch gezielte Maßnahmen können diese Lebensräume naturnaher gestaltet werden. Dies ist beim Unteren Inn in hohem Maße geglückt. Schwerpunktziele sind dabei etwa die Erhöhung der Biodiversität oder die Ansiedlung von – aus Sicht des Naturschutzes – „günstigen Organismen“. Am Unteren Inn wurde durch die umgesetzten Öko-Maßnahmen ein derart hohes Niveau erreicht, dass 2004 die gesetzliche Erhebung zum Europaschutzgebiet erfolgte.Der Verein für Ökologie und Umweltforschung (VÖU) ist eine Plattform für den Interessensaustausch zwischen Energiewirtschaft und Experten im Bereich Ökologie. Ziel ist es, den Ausgleich zwischen ökologischen und ökonomischen Anforderungen zu fördern.