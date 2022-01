Bianca Jakits eröffnete im Sommer 2021 die Tierbestattung "Viva Forever" in Hundsheim und unterstützt Haustierbesitzer beim Abschied.

HUNDSHEIM. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem das geliebte Haustier über die Regenbogenbrücke schreitet. Für viele Menschen gehört(e) ihr treuer Wegbegleiter zur Familie - umso größer ist die Trauer, wenn es heißt: Abschied nehmen. In diesen schmerzlichen Momenten unterstützt Bianca Jakits die Tierbesitzer. Sie hat sich mit "Viva Forever" im Sommer 2021 selbstständig gemacht und organisiert die Tierbestattung.

Der Weg zur Einäscherung

Bianca Jakits ist 24 Stunden, 365 Tage im Jahr telefonisch für die Tierbesitzer erreichbar, wenn das geliebte Haustier - sei es ein Meerschweinchen, eine Katze, ein Hund, ein Pferd oder ein anderes Tier - verstorben ist. "Viva Forever" holt die Tiere von Zuhause, vom Tierarzt oder vom Unfallort ab. Diese werden dann gewogen, in den Kühlraum gelegt und anschließend ins Partnerkrematorium in die Steiermark gebracht. Dort finden ausschließlich Einzelkremationen statt - Tierbesitzer können somit sichergehen, dass sie nur die Asche ihres Lieblings zurückbekommen. In einem Beratungsgespräch können die Tierbesitzer Urnen, Schmuckstücke oder Erinnerungsstücke auswählen.

Würdevoller Abschied

Schon von klein auf spielten Tiere im Leben von Bianca Jakits eine wichtige Rolle. Als sie innerhalb kurzer Zeit drei ihrer geliebten Tiere verloren hatte, entstand die Idee, eine Tierbestattung zu eröffnen. "Es ist mir besonders wichtig, dass die Tiere einen würdevollen Abschied bekommen und dass sich jeder die Tierbestattung leisten kann", betont Jakits. Sie betreut die östliche Region (Wien, Niederösterreich und Burgenland) und freut sich über positives Feedback der Tierbesitzer: "Es gibt eine große Nachfrage. Die Menschen sind froh, dass es jetzt eine Tierbestattung in der Gegend gibt." Bianca Jakits möchte die Tierbesitzer in der schwierigen Zeit unterstützen und ihnen die Bürokratie der Bestattung abnehmen. Auf Wunsch bietet Bianca Jakits auch eine Verabschiedungszeremonie in Hundsheim an, damit die Tierbesitzer ihre Lieblinge auf ihrem letzten Weg begleiten können.