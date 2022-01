Die Chronik des Landesklinikums Hainburg geht zurück bis ins Mittelalter Ende des 14. Jahrhunderts.

HAINBURG. So wie die Mittelalterstadt selbst, kann auch das Landesklinikum Hainburg eine lange, historische Geschichte vorweisen. Friedrich "Fritz" Karches beleuchtete diese in seiner Chronik.

Anfänge des Spitals

Das Landesklinikum Hainburg entwickelt sich über 630 Jahre von einem mittelalterlichen Hospital zum modernen Grundversorgungskrankenhaus. Die erste urkundliche Nennung eines Hospitals vor dem Wienertor, zu dem eine Kapelle gehörte, ist auf das Jahr 1390 datiert. Im Jahr 1683 wurde das inzwischen "Bürgerspital" genannte Hospital während der Zweiten Wiener Türkenbelagerung zerstört und Ende des 17. Jahrhunderts wieder aufgebaut.

Öffentliches Krankenhaus

Der entscheidende Schritt zum Krankenhaus im allgemeinen Sinn wurde 1856 vollzogen, als dem Bürgerspital ein öffentliches Krankenhaus angeschlossen wurde, für das die Gemeindevertretung zuständig war. Die Versorgung der Kranken oblag Ärzten und den Barmherzigen Schwestern. 1894 wurde das allgemeine öffentliche Krankenhaus in die Stadt, in die ehemalige Mädchenschule übersiedelt. Das kleine Spital konnte den Anforderungen jedoch bald nicht mehr gerecht werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Jägerkaserne in ein Krankenhaus umgebaut und 1949 eröffnet. Durch die rasante medizinische Entwicklung wurde bald klar, dass für den Betrieb eines mit neuester Technik ausgestatteten Krankenhauses ein Neubau notwendig war.

Moderner Neubau



1975 wurde für dieses Projekt der Grundstein gelegt und 1983 wurde die erste Baustufe ihrer Bestimmung übergeben. Im Jahre 1989 wurde mit der Inbetriebnahme der zweiten Ausbaustufe des Neubaus die Jägerkaserne, das bisherige Krankenhaus, zum Altbau und stillgelegt. Das neue Krankenhaus der Stadt Hainburg nahm seinen Betrieb in vollem Umfang auf. 1999 feierte das Krankenhaus sein 50-jähriges Bestehen. Im Februar 2005 wurde das Spital in "Landesklinikum Thermenregion Hainburg" umbenannt. Heute bietet das moderne Krankenhaus ein breites medizinisches Leistungsspektrum und dient mit seinen 142 Betten der medizinischen Grundversorgung der Stadt Hainburg und der umliegenden Gebiete. Rund 330 Mitarbeiter betreuen jährlich etwa 6.600 stationäre und über 27.000 ambulante Patienten.

