PETRONELL-CARNUNTUM. Die Marktgemeinde wird gemeinsam mit Susanna Mazakarini ab September 2021 Musikunterricht für alle in Petronell anbieten. Dies hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung beschlossen. "Besonders freue ich mich als Bürgermeister, dass ein Herzenswunsch von mir in Erfüllung geht", berichtet Martin Almstädter. Die Marktgemeinde stellt für den Unterricht die Räumlichkeiten in der Volksschule kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich wird für Kinder, Studenten und Präsenzdiener/Zivildiener ein Zuschuss in der Höhe des Musikschulbeitrages in Hainburg ausbezahlt. Für Erwachsene Schüler mit Hauptwohnsitz Petronell-Carnuntum wird ein Zuschuss von 50 Prozent des Musikschulbeitrages Hainburg bereitgestellt. Susanna Mazakarini wird in Zukunft Veranstaltungen der Marktgemeinde mit ihren Schülern musikalisch unterstützen.