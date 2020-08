Von einem Sommerloch – also der Zeit, in der es für Journalisten nicht viel zu berichten gab – kann man heuer im Burgenland wahrlich nicht reden. So bot etwa die vergangene Woche fast im Tagesrhythmus „News“, auf die man ansonsten in den Sommermonaten vergeblich wartet. In folgender zeitlicher Reihenfolge wurden präsentiert: Didi Tunkel als neuer Tourismus-Chef des Landes, Leonhard Schneemann als Nachfolger von Christian Illedits als Sozial- und Wirtschaftslandesrat und Hubert Eisl als neuer Krages-Geschäftsführer.

Neben diesen – grundsätzlich positiven – Nachrichten, beschäftigte uns natürlich auch der Skandal rund um die Commerzialbank Mattersburg weiter. Nach einem politischen Schlagabtausch im Rahmen eines Sonderlandtages dürfen wir uns nun auf einen Untersuchungsausschuss „freuen“. Und dann gibt es ja noch das Corona-Virus, das uns hoffentlich im nächsten Sommer nicht mehr beschäftigen wird.