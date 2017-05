Ökumenisches Pilgern am „Weg des Buches“

Aus Anlass des Gedenkjahres „500 Jahre Reformation“ veranstalten die katholischen und evangelischen Pfarren im Raum Eferding eine Pilgerwanderung bzw. Radfahrt auf dem „Weg des Buches“.

Dieser Pilgerweg wurde 2008 von der Evangelischen Kirche auf den Spuren der Bibel­schmuggler angelegt, die in der Zeit des Geheimprotestantismus Bibeln und andere verbotene evangelische Schriften nach Österreich einschleusten. Der gesamte Weg führt von Ortenburg in Bayern bis Arnoldstein in Kärnten.Die Pilgerwanderung Anfang September begeht den Abschnitt von Ortenburg bis Scharten, zwei bedeut­samen Orten: In Ortenburg hatten zur Zeit der Gegenreformation evangelische Christen aus unserem Gebiet Zuflucht gefunden; in Scharten wurde nach dem Erlass des Toleranzpatentes 1781 am 9. Juni 1782 der erste öffentliche evangelische Gottesdienst gefeiert (beim Mair z’Edt).

Zu Fuß oder per Fahrrad

In vier Tagesetappen von 5. bis 8. September 2017 führt die Pilgerwanderung von Ortenburg über Schärding – Peuerbach – St. Agatha nach Eferding.Parallel dazu wird von 7. bis 8. September 2017 eine Pilgerfahrt per Fahrrad durch­geführt: mit dem Zug nach Passau; von dort ebenfalls über Ortenburg nach Eferding.Die letzte Tagesetappe am 9. September von Eferding nach Scharten erfolgt gemeinsam zu Fuß (dabei sind auch weitere Personen willkommen).Zum ökumenischen Pilgern sind alle Interessierten herzlich eingeladen.unter 0676 87765415 bzw. albert.scalet@dioezese-linz.at