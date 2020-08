Wer wird in das Bezirksparlament einziehen? Diese Parteien stehen am 11. Oktober im 10. Bezirk zur Wahl.

FAVORITEN. Bei den kommenden Wahlen bestimmen die Favoritner, wer die nächsten fünf Jahre in der Bezirksvertretung deren Interessen vertritt. 60 Mandatare werden im Zehnten vergeben.

Derzeit sieht die Zusammensetzung des Bezirksparlaments folgendermaßen aus: Die SPÖ hat 25 Mandate, gefolgt von der FPÖ mit 24, den Grünen und der ÖVP mit je vier Bezirksräten sowie Neos mit zwei. Die Partei "Gemeinsam für Wien" errang 2015 ein Mandat, tritt aber heuer nicht mehr zur Wahl an.

Heuer kandidieren zehn Parteien für den Einzug in die Bezirksvertretung. Die bz stellt die Spitzenkandidaten für Favoriten vor:

SPÖ



Wenig überraschend geht für die Sozialdemokraten Bezirksvorsteher Marcus Franz als Spitzenkandidat in die Wahl. Er definiert seine Aufgaben für die nächsten fünf Jahre mit mehr Spielplatzflächen, saubereren und schöneren öffentlichen Plätzen sowie mehr praktischen Kasssen-Ärzten:

Marcus Franz, SPÖ

"Unser Favoriten ist ein lebenswerter Bezirk, der sich dynamisch entwickelt. Das kann man an jeder Ecke spüren. Für die Zukunft haben wir fünf Schwerpunkte im Bezirk." Damit Favoriten kinderfreundlichster Bezirk Wiens bleibt Ausbau der Spielplatzflächen; gemeinsam verstärkter Schwerpunkt auf die Reinigung öffentlicher Plätze; mehr praktische Ärzte in den Bezirk holen und ein Ärztezentrum am Verteilerkreis; Verschönerung öffentlichen Raums, jetzt kommt der Quellenplatz dran.

Die ersten fünf der Bezirkskandidaten der SPÖ:

Marcus Franz

Brigitta De Becker-Zentner

Gerhard Blöschl

Eva Zolcher

Alexander Prischl

FPÖ

Bei den Freiheitlichen führt Stefan Berger die Kandidatenliste an. Seine Ziele sind unter anderem ein Sicherheitsschwerpunkt für den Bezirk und leistbarer Wohnraum sowie die Sicherung von Grünraum gegen Verbauung, vor allem im Bereich von Oberlaa:

Stefan Berger, FPÖ

"Favoriten hat sich in den letzten Jahrzehnten leider vom Arbeiter zum Problembezirk entwickelt, daher stehen wir für einen Stopp importierter Konflikte, einen Sicherheits-Schwerpunkt Favoriten , aber auch für leistbaren Wohnraum, Verkehrspolitik mit Vernunft sowie die Sicherung des Dorfcharakters von Oberlaa und die Sicherung von Grünraum."

Die ersten fünf der Bezirkskandidaten der FPÖ:

Stefan Berger

Christian Schuch

Silvia Lorek

Raphael Fasching

Sonja Mikas

Grüne

Der Schutz bestehender Grünflächen und die Erweiterung und der Erhalt der bestehenden Parks im Inneren des Bezirks ist für Viktor Schwabl besonders wichtig:

Viktor Schwabl, Grüne

"Durch Corona wird sichtbar, wie sehr der öffentliche Raum zur Lebensqualität in einem Grätzel beiträgt. Unsere Ziele für die kommenden fünf Jahre liegen daher unter anderem im Schutz bestehender Grünflächen sowie in der Erweiterung und Erhalt des bestehenden Parks im Inneren des Bezirks, wie zum Beispiel den Paltrampark. Weiters sollen in den teilweise sehr trostlosen Straßenzügen auch Bäume und neue Grünflächen gesetzt werden, die für Abkühlung, Schatten und Frischluft sorgen sollen. Weitere Schwerpunkte werden Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und die Förderung der nachhaltigen Mobilität sein."

Die ersten fünf der Bezirkskandidaten der Grünen:

Viktor Schwabl

Pia Knappitsch

Alexandra (Sascha) Resch

Michaela Schmidt

Markus Strutzenberger Egger

ÖVP

Wolfgang Baumann möchte für die Neue Volkspartei vor allem seine Expertise im Bereich Sicherheit und Integration einbringen:

Wolfgang Baumann, Neue Volkspartei Favoriten

"Favoriten ist grundsätzlich ein lebenswerter Bezirk mit vielen Grünflächen. Leider wurden in den letzten Jahren viele Entscheidungen an den Wünschen der Bewohner vorbei getroffen und immer mehr zugepflastert. Der Höchststand an Geschäftsleerständen auf der Favoritenstraße ist ein Zeichen verfehlter Standortpolitik und die jahrzehntelangen Versäumnisse im Bereich der Integration sind offensichtlich wie noch nie."

Die ersten fünf der Bezirkskandidaten der Neuen Volkspartei:

Wolfgang Baumann

Nadine Koch

Rudolf Wieselthaler

Magdalena Klaridis

Thomas Kohl

Neos

Christine Hahn sieht die Anliegen, Wünsche und Sorgen der Favoritner im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Das Stadtentwicklungskonzept muss rechtzeitiger Beteiligung der Bevölkerung entstehen, der öffentliche Raum noch mehr gestaltet und die Bildungchancen verbessert werden.

Christine Hahn, Neos Favoriten

"Für mich stehen die Bedürfnisse der Favoritner Bevölkerung im Mittelpunkt meiner Tätigkeit als Klubobfrau. Ihre Anliegen, Wünsche und Sorgen werden auch in Zukunft Basis meiner politischen Arbeit im Bezirk sein. Favoriten soll wieder Favoritin in der Lebensqualität werden."

Die ersten fünf der Bezirkskandidaten der Neos:

Christine Hahn

Philip Weinberger

Engin Alkan

Monika Dundler

Roland Faltejsek

Team HC



Walter Cadilek tritt für das Team HC Strache an. Mit seinem Team und den Favoritnern möchte dieser die Sicherheit und Sauberkeit im Zehnten verbessern.

Wolfgang Cadilek, Team HC Strache Favoriten

Die ersten fünf der Bezirkskandidaten des Teams HC Strache:

Walter Cadilek

Ilse Weber

Maria Fuchs

Gerhard Sailer

Herbert Aurednik

Links

Florian Birngruber stellt mit seinem Team vor allem leistbares Wohnen sowie ein soziales und grünes Favoriten in den Mittelpunkt.

Clelia Molina Xaca, Florian Birngruber und Nathalie Rettenbacher, Links

Seine vier Punkte: "Leistbarer Wohnraum; mehr Demokratie, fast 40 Prozent der im Zehnten lebendend Menschen haben kein Wahlrecht; Baulücken zu Grünflächen umwidmen, Fahrradverbindungen ausbauen; 100 neue Kassenstellen für niedergelassne Ärzte im Bezirk."

Die ersten der Bezirkskandidaten von Links:

Florian Birngruber

Celia Molina Xaca

Nathalie Rettenbacher

Volt

Diese Partei sieht sich als pan-europäisch. Spitzenkandidat ist Viktor Liu, der unter anderem fordert, den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen.

SÖZ

Die Partei Soziales Österreich der Zukunft stellt die Krise des sozialen Miteinanders und den Klimanotstand in ihren Mittelpunkt. Spitzenkandidat stand bis Redaktionsschluss keiner fest.

Bierpartei

Das Team um Marco Pogo rittert mit Freibier für alle um Mandate. Bis Redaktionsschluss stand noch kein Spitzenkandidat fest.