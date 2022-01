Restkochen in Covid-Zeiten.

Fisolen müssen vor der eigentlichen Verarbeitung immer ca. 7-8 Minuten gekocht werden. Dann muss das Wasser weggschüttet werden. So entfernt man das giftige Phasin aus dem Gemüse, das man deswegen auch nicht roh essen soll.

Während meine Fisolen kochten, schnitt ich gekochte, geschälte Erdäpfel und eine rohe Zucchini in dünnte Scheiben. Die gekochten Fisolen zerschnitt ich auch. Alles miteinander in einer ofenfesten Schüssel mit einem Hauch Sonnenblumenöl, Ingwerpulver unsd Salz für 20 Minuten in den Backofen, 180 Grad, und fertig ist ein köstliches Gericht. Serviert wird es mit irgendeiner Sauce oder auch nur Sauerrahm.