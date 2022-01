Feldkirchen testet: Neue Teststation in Feldkirchen in der Schillerstraße 9 (Parkplatz Walcher Security).

FELDKIRCHEN. Mit heutigem Tag wurde das Covid-19-Testangebot in Feldkirchen ausgeweitet.

Täglich und ohne Voranmeldung

In Kooperation mit der Toredo Retail GmbH aus Wolfsberg sowie den Feldkirchner Betrieben –Walcher Security GmbH und Vitalis Apotheke – ist es Bürgermeister Martin Treffner und Gesundheitsreferentin Stadträtin Andrea Pecile gelungen einen Container für PCR- und Antigen-Corona-Tests zu organisieren. "Im Container besteht die Möglichkeit sowohl PRC als auch Antigen-Tests durchführen zu lassen. Die Abwicklung erfolgt unkompliziert und ist täglich ohne Anmeldung möglich."

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr sowie an den Wochenenden bzw. an Feiertagen von 9 bis 15 Uhr.