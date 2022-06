Kürzlich lud der Hobbyfußballverein aus Grödig, der SV U-Berg 04 zum alljährlichen Benefizabend ins Festzelt auf dem Kirchengelände in Fürstenbrunn.

GRÖDIG, FÜRSTENBRUNN. Das Konzert wurde musikalisch von jungen Solistinnen und Solisten, verschiedenen Ensembles und Orchestern sowie der Band des Musikum Grödig gestaltet. Sowohl die Jüngsten präsentierten sich singend und musizierend als auch die sehr Fortgeschrittenen mit Beiträgen aus Klassik, Musical, Pop/Rock und Volksmusik.

Neben seinen sportlichen Aktivitäten ist dem SV U-Berg 04, einem Verein ambitionierter Hobbysportler aus Grödig, Zusammenhalt und soziales Engagement wichtig. Ein großes Herz beweist der Verein bei der finanziellen Unterstützung von in Not geratenen Familien. So kommt der Erlös des diesjährigen Benefizkonzerts dreijährigen Zwillingen aus Grödig zugute, die eine langwierige und kostenintensive Therapie benötigen.

Festliche Urkundenverleihung Musikalisch umrahmt wurde das Fest in Grödig vom Schülerblasorchester.

Im Rahmen dieser Veranstaltung fand auch die festliche Urkundenverleihung an die diesjährigen Prüflinge, Absolventen und Preisträger des Musikum durch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden Anif, Elsbethen, Grödig, Großgmain und Wals-Siezenheim statt, musikalisch umrahmt vom Schülerblasorchester sowie Gesangs- und Instrumentalsolisten. Speis und Trank und viel Musik für einen guten Zweck sorgten für beste Stimmung im Festzelt.