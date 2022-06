Die diplomierte Kräuterpädagogin Manuela Hahn aus Hof bei Salzburg stellt in Handarbeit verschiedenste Natur- und Kräuter-Produkte her.

HOF BEI SALZBURG. Die seit dem Jahr 2018 diplomierte Kräuterpädagogin Manuela Hahn aus Hof bei Salzburg stellt in Handarbeit verschiedenste Natur- und Kräuter-Produkte her. Früher war sie im Hauptberuf Buchhalterin. Hahn war aber immer schon begeistert von Kräutern und Naturprodukten aller Art. In ihrem Garten hat sie vor ungefähr einem Jahr ihren ersten eigenen Laden namens „Arivaa", in dem sie jeden Donnerstag von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr ihre eigens hergestellten Produkte verkauft, eröffnet. Dafür hat sie vorher das freie Lebensmittelgewerbe angemeldet. „Ich habe schon als Kind von meiner Großmutter und meiner Mutter gelernt, dass man alles selber machen kann. Ob es nun Brotbacken ist, Nudeln selber machen oder sonstige Dinge. Wenn ich Produkte habe, überlege ich mir, wie ich sie verarbeiten oder haltbar machen kann", sagt Manuela Hahn.

Verschiedene Naturprodukte Ein paar der ausgewählten Kräuterprodukte von Kräuterpädagogin Manuela Hahn.

Die Produkte werden von Manuela Hahn in echter Handarbeit persönlich hergestellt. Dabei können die Produkte variieren, da Manuela Hahn von der Natur abhängig ist. Zu den von ihr selbst produzierten Produkten gehören unter anderem Fruchtaufstriche, Senf, Pasten, Pesto und Chutney. Zudem bietet sie in ihrem Laden in Hof bei Salzburg auch Wildkräuterprodukte und Gewürze sowie Kräutersalz, Aromakerzen für gesunden Raumduft, Salatgewürz und Apfel-(Essig), Liköre, Sirup, Aromasprays, Roll on´s, Dinge zum Räuchern, Tees und Kräuterkissen an. Gerne stellt Manuela Hahn dabei auch individuelle Geschenkpakte her, wobei man ganz nach dem eigenen Geschmack aus den verschiedenen Produkten auswählen kann. Ihre Verpackungen sind dem Umweltschutzgedanken entsprechend plastikfrei. „Ich mache verschiedene Produkte generell gesagt nach Saison. Angefangen von Likören über Wildkräutergewürz, Suppengewürz bis hin zu eingelegten Dingen. Beispielsweise habe ich einmal Quitten geschenkt bekommen und dann mache ich daraus einen Qittenlikör. Zudem mache ich die verschiedenen Teemischungen, dann Produkte für die Aromatherapie und Löwenzahnwurzelpulver. Ich verkaufe die Produkte in meinem Laden oder in meinem Online-Shop. Ganz neu habe ich nun meine selbst erzeugten Kräuterkerzen im Sortiment. Diese werden nur aus Rapswachs und natürlichen ätherischen Ölen von mir eigens hergestellt", erklärt die passionierte Kräuterexpertin Manuel Hahn aus Hof bei Salzburg.

Kräuterwanderungen in Hof bei Salzburg Die breite Produktpalette von Manuela Hahn in Hof bei Salzburg.

Eine besonders große Leidenschaft der diplomierten Kräuterpädagogin Manuela Hahn sind Kräuterwanderungen, welche sie nun in Hof bei Salzburg anbietet. „Ich bin hauptberuflich Kräuterpädagogin mit lehrender Tätigkeit und mache Kräuterwanderungen. Dabei zeige ich den Menschen, was sie mit den Kräutern alles machen können, die quasi direkt vor der Haustüre wachsen."