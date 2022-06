Einen Spendencheck, zugunsten der Sonneninsel in Seekirchen und in Höhe von 10.000 Euro, überreichte vor kurzem der Kapitän des Fußballclubs FC Red Bull Salzburg, Andreas Ulmer, in der Red Bull Arena Salzburg. Das Fussballstadion befindet sich in der Flachgauer Gemeinde Wals-Siezenheim.

SEEKIRCHEN, WALS-SIEZENHEIM, SALZBURG, FLACHGAU. Der Beitrag von 10.000 Euro stammt aus der Mannschaftskasse und wurde von den Spielern speziell für diesen karitativen Zweck zur Verfügung gestellt. Thomas Janik, Geschäftsführer der Sonneninsel nahm den Betrag dankend an und freut sich über die großzügige Unterstützung durch die Sportler.



