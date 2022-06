Die Überraschung und die Freude waren bei Karateka Alisa Buchinger riesengroß, als sie kürzlich erfuhr, dass sie bei der Eröffnungsfeier der World Games in Birmingham die Fahne für Österreich tragen darf.

WALS, SALZBURG, WIEN, ÖSTERREICH, USA. „Ich freue mich außerdem, dass ich meinen Karate-Sport so im internationalen Rampenlicht präsentieren darf.“ Die 29-Jährige reist als WG-Silberne in die USA und hofft auf eine Medaille. „Ich bin schon sehr gespannt, was da bei der Eröffnungsfeier in Birmingham auf mich zukommt“, so die 29-jährige zu Chef de Mission, Aria Siami, der sie telefonisch darüber informierte.

Zum zweiten Mal bei den World Games

Alisa Buchinger nimmt bereits zum zweiten Mal in ihrer Karriere an World Games teil. Alisa Buchinger sprach am Donnerstag bei der offiziellen Verabschiedung des 70-köpfigen Team Austria bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg auch den World Games-Eid. Dabei hob der Bundespräsident die Wichtigkeit des Karate-Sports im Gespräch mit Karate-Austria-Präsident Georg Rußbacher hervor. An die World Games im polnischen Breslau im Jahr 2017 hat das Kumite-Ass Alisa Buchinger beste Erinnerungen. Dazu sagt sie: „Es war eines meiner besten Jahre und ein echter Höhepunkt, nach meinem Weltmeister-Titel auch bei den World Games Silber zu holen. Es hätte kaum besser laufen können, weil ich damit bei allen Großereignissen eine Medaille gewonnen hatte. Ich hoffe, dass ich diesmal auch wieder mit Edelmetall im Gepäck heimreisen kann. Dafür werde ich noch einmal alles geben.“

Für die aktuelle Weltmeisterschafts-Fünfte und Nummer sechs der Weltrangliste in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm Alisa Buchinger werden die World Games in den USA so etwas wie das Grande Finale einer großen Sportler-Karriere: „Es ist auf jeden Fall eines meiner letzten Großereignisse – so viel steht für mich jetzt schon fest".

Eröffnungsfeier am 7. Juli 2022