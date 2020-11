Ein Großspender mit Herz: Sony Thalgau spendet der Salzburger Kinderkrebshilfe 5.000 Euro.

THALGAU. Schon seit vielen Jahren spendet Sony Thalgau an die Kinderkrebshilfe. Anstatt Kundengeschenke zu machen, geht das dafür vorgesehene Geld an einen guten Zweck. Dieses Jahr hat sich das Unternehmen erneut entschlossen, die Arbeit der Salzburger Kinderkrebshilfe mit 5.000 Euro zu unterstützen.

Freude und Dank

„Es freut mich sehr, dass uns Sony heuer wieder so großartig unterstützt. Durch die Corona-Krise ist auch die Salzburger Kinderkrebshilfe besonders gefordert. Nur durch unsere treuen Spender ist es uns möglich, auch jetzt alle Projekte am Laufen zu halten. Therapien auf der Station Sonnenschein im Landeskrankenhaus, unser mobiles Regenbogenteam und die Betreuung von Angehörigen werden nur mit Hilfe von Spenden finanziert“, betont Heide Janik, Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe. „Die Kinderkrebshilfe und ihre Projekte liegen uns sehr am Herzen, weshalb wir uns auch heuer wieder entschieden haben, den Betrag für Kundenweihnachtsgeschenke sinnvoll einzusetzen und in diesen schwierigen Zeiten zu helfen, Gutes zu tun. Wir sind überzeugt, dass unsere Hilfe dort ankommt, wo sie dringend benötigt wird“, sagt Dietmar Tanzer, President Sony DADC Global.

Hilfe in Tschechien

Vor mehr als 30 Jahren vom japanischen Konzern Sony in Salzburg gegründet, ist Sony DADC heute einer der weltweit führenden Hersteller von optischen Speichermedien und bietet seinen internationalen Kunden flexible und innovative Supply-Chain-Lösungen an. Auch an ihrem zweiten großen Standort in Tschechien unterstützt Sony DADC die Projekte der dortigen Kinderkrebshilfe „Šance onkoláčkům“.