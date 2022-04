Gestern, am 6. April, gegen 16 Uhr, ereignete sich im Gemeindegebiet von Koppl ein Paragleitunfall.

KOPPL. Vermutlich aufgrund der schlechten Flugbedingungen verlor ein 61-jähriger Paragleiter in Koppl die Kontrolle über sein Fluggerät und steuerte in eine Baumspitze. Der Lenker stürzte in weiterer Folge durch das Geäst zu Boden und erlitt eine blutende Verletzung unbestimmten Grades im Gesichtsbereich. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Laut dem derzeitigen Ermittlungsstand kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Das könnte dich auch interessieren...

Hier findest du weitere aktuelle Berichte...