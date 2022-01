Die größten Talente des Landes gastierten in der Bachschmiede Wals

WALS. Seit über 20 Jahren präsentieren sich junge Kabarettisten und aufstrebende Künstler der österreichischen Kleinkunstszene in der "Langen Nacht des Kabaretts". In der Bachschmiede zeigten die bereits als Sieger bei Wettbewerben bekannten Bettina Bogdany und Bernhard Viktorin (BE Quadrat) unterhaltsames und rasantes Musikkabarett, Liedermacher Jo Strauss in Begleitung von Pianist Philipp Rist Pop-Melodien und Didi Sommer heitere Alltags-Szenen. Das Team ergänzte mit frechen Pointen Sonja Pikart, Preisträgerin des österreichischen Kabarettpreises. Die Interpreten traten gemeinsam und solo auf und bestachen durch skurrile Szenen sowie mit tollen Stimmen und Gesangsleistungen ihr Publikum.