Beim Charity Run im Rahmen des Trumer Triathlon wird jeder erlaufene Kilometer in Spendengeld umgewandelt. Zusätzlich wird die Spendensumme von Raiffeisen Salzburg verdoppelt. Mit der Spende wurden bedürftige Kinder der Volksschule Obertrum am See unterstützt. Ein Fahrrad sowie die Spendensumme wurden heute an die Volksschule übergeben.

Mit Spendengeldern die Ausübung von Sport ermöglichen!

Die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Obertrum am See, Sabine Gärtner, freut sich, dass die erlaufene Spendensumme sinnvoll eingesetzt wird: „Immer wieder hören wir von Kindern an der Volksschule, die sich entweder kein Fahrrad für die Fahrradprüfung oder auch nicht die Teilnahme an Schulskitagen leisten können. Mit der übergebenen Spende können wir gezielt unterstützen und den Kindern Freude am Sport vermitteln!“.

Unterstützung in dieser besonderen Zeit ist wichtig!

Auch die Präsidentin vom TrumerTriTeam, Birgit Berger, ist erfreut: „Das Fahrrad ist robust und stabil, so wird es hoffentlich lange Freude bereiten. Die weitere Verteilung der Spendengelder wir über den Elternverein übernehmen. So wird gewährleistet, dass die Spende sinnvoll eingesetzt wird.“

Mein.Bezirk Charity Run powered by Raiffeisen!

Der Charity Run am Freitag zum Start des Trumer Triathlon Wochenendes hat immer ein spezielles Flair. Auch 2022 wird dieser Lauf über 30 Minuten stattfinden. Ziel ist es, in dieser Zeit so viele Runden wie möglich zu absolvieren. Jeder kann mitlaufen!