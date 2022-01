Einen Ausflug in die höhere Gewichtsklasse, bis 55 Kilogramm, unternimmt Olympia-Bronze-Medaillen-Gewinnerin Bettina Plank beim Series A-Turnier am Wochenende in Pamplona (Spanien) und hofft in Spanien einen guten Rhythmus für den Premier League-Auftakt Mitte Februar 2022 in Fujairah (Vereinigte Arabische Emirate) zu finden. Luca Rettenbacher hat bei seinem Ausflug in die Klasse -84 Kilogramm am Sonntag den 30. Jänner 2022 die Chance auf Bronze, der Europameisterschafts-Dritte Stefan Pokorny landete im 75 Kilogramm-Achtelfinale. Funda Celo erreichte im Kata-Bewerb auf Platz neun, Patricia Bahledova wurde Elfte.

SALZBURG, PAMPLONA. Eine neue Regelung in der zweiten internationalen Kategorie, der Serie A, zwingt die Top-Athleten zu einer Gewichtsklassen-Rochade. Der Grund. Die Top 32 jeder Klasse dürfen nicht an den Start. Deshalb gingen Österreichs Asse jeweils um eine Kategorie höher: Luca Rettenbacher (-84 Kilogramm) erreichte nach drei Siegen die Trostrunde und muss am Sonntag zwei Kämpfe gewinnen, um Bronze zu erobern. Für Stefan Pokorny war im Achtelfinale, für Robin Rettenbacher im Sechzehntel-Finale-Endstation.

Olympia-Dritte greift an

Die Olympia-Dritte Bettina Plank greift am Samstag den 29. Jänner 2022 in der Klasse -55 Kilogramm an. „Für mich ist es ein Test, ich möchte einige Runden überstehen, um in den Wettkampfrhythmus zu kommen. Das nächste Ziel ist der Premier League-Auftakt in den Emiraten, das erste Highlight des Jahres ist dann die Europameisterschaft Ende Mai im Jahr 2022 in der Türkei.“ Im Kata-Bewerb konnte einmal mehr Funda Celo aufzeigen. Die Sankt Pöltenerin landete auf Platz neun, die Vorarlbergerin Patricia Bahledova wurde starke Elfte.