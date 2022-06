In Obertrum werden mit einer aus 18 neuen Wohnungen bestehenden Anlage neue Wege beschritten.



OBERTRUM, FLACHGAU. Erstmals hat ein gewerblicher Bauträger auf Baulandsicherungsflächen und Vorgaben der Gemeinde zu 100 Prozent kaufpreisgedeckelte Eigentumswohnungen errichtet. Landesrätin Andrea Klambauer, Landesrat Josef Schwaiger und Bürgermeister Simon Wallner konnten kürzlich das Großvorhaben Mattich übergeben. Im Jahr 2018 hat die Gemeinde ein rund 2.300 Quadratmeter großes Grundstück, das bestens für mehrstöckigen Wohnbau geeignet war, unter der Bedingung verkauft, dass der Bauträger die Wohnungen zu einem äußerst moderaten Preis an die Obertrumerinnen und Obertrumer verkauft.

Förderung ermöglicht Eigentum

Für Landesrätin Andrea Klambauer ist dieses Projekt angesichts der aktuellen Preisentwicklungen vorbildhaft: „Hier kann die hohe Kaufförderung des Landes voll ausgeschöpft werden und ermöglicht damit Jungfamilien einen Zuschuss von bis zu 61.300 Euro pro Wohnung. Viele möchten für sich Wohnraum im Eigentum schaffen und mit diesem Projekt wird gezeigt, dass es möglich ist“, sagt Klambauer.

Instrumente der Raumordnung wirken

„Die Instrumente der Raumordnung wirken und ermöglichen so günstigeren und leistbaren Wohnbau, wie man am Beispiel Obertrum sieht. Hier hat die Gemeinde aktiv gestaltet und so Voraussetzungen geschaffen, damit nun Wohnraum für die heimische Bevölkerung mit Quadratmeterpreisen um ein Drittel günstiger als der Marktpreis verkauft werden kann“, ist Landesrat Josef Schwaiger von dem Projekt begeistert und appelliert an andere Gemeinden, dieses Modell verstärkt anzuwenden. „Die Instrumente haben wir genau dafür geschaffen, jetzt gehören sie im Sinne unserer Bevölkerung, vor allem der jungen Familien, umgesetzt“, sagt Landesrat Josef Schwaiger.

Erfolgreiches Modell

Der Wunsch nach den eigenen vier Wänden ist in der Salzburger Bevölkerung groß. „Bereits im Jahr 2019 haben wir ein ähnliches Modell mit Doppelhaushälften in Zell am See fertiggestellt. In Obertrum konnten wir durch das preisgünstige Baulandsicherungsgrundstück von der Gemeinde die Wohnungen zu deutlich unter dem üblichen Marktpreis an die Gemeindebürgerinnen und -bürger verkaufen. Wir hoffen, dass sich andere Gemeinden ein Beispiel an diesem erfolgreichen Projekt nehmen, damit wir gemeinsam der hohen Nachfrage gerecht werden können“, sagt Bau-Geschäftsführer Günther Leitgöb.



Projekt Obertrum–Mattich im Überblick

. Bauplatzgröße: 2.326 Quadratmeter

. drei Wohnhäuser mit 18 Eigentumswohnungen zwischen 48 und 120 Quadratmetern

. rund 1.340 Quadratmeter Gesamtnutzfläche

. alle Wohnungen mit Privatgarten, Balkon oder Terrasse

. Tiefgarage mit 19 Stellplätzen, weitere überdacht und im Freien

. Photovoltaik-Anlage

. Kaufpreis ab 3.380 Euro pro Quadratmeter