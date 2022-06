Seit Anfang des Jahres 2021 gibt es in den Flachgauer Gemeinden Bürmoos und Sankt Georgen bei Salzburg die Ab-Haus-Sammlung von Leichtverpackungen mit dem gelben Sack. In einer Umfrage eruierte der Regionalverband Flachgau-Nord ein Jahr nach Einführung die Stimmung in der Bevölkerung. Nun liegen die Ergebnisse vor.

BÜRMOOS, SANKT GEORGEN, OBERNDORF. Seit über einem Jahr bieten nun schon die Gemeinden Bürmoos und Sankt Georgen zusätzlich die haushaltsnahe Kunststoffsammlung über den gelben Sack bei Einzelhaushalten oder die gelbe Tonne bei Wohnblöcken an. Daher hat der Regionalverband Flachgau-Nord nun bei den Bürgern nachgefragt, wie zufrieden sie mit dem System sind.

Mehrheit ist zufrieden In der gelben Tonne landen die Kunststoffverpackungen.

Foto: Cathrine Maislinger

hochgeladen von Emanuel Hasenauer

579 Bürger der Region sind dem Aufruf gefolgt und haben auf die Fragen geantwortet. 94 Prozent der Befragten sind mit der Information bei der Einführung des gelben Sacks zufrieden gewesen. Immer noch 88 Prozent sehen die Sammlung über den gelben Sack als Erleichterung an. Auf Bürgerebene wird von 43 Prozent eine Mehrsammlung an Kunststoffverpackungen wahrgenommen. Die Mehrheit der Antwortgeber 66 Prozent ist mit der sechswöchigen Abholung zufrieden. Viele der Befragten wünschen sich jedoch alle vier Wochen eine Abholung, wobei 86 Prozent der Befragten angeben, die entsprechende Vorsammel-Möglichkeit zu haben.

Müll trennen ist kinderleicht

Im Vergleich zum Vorjahr ist sogar die Bereitschaft manchmal Kunststoffverpackungen in den Restmüll zu werfen (plus neun Prozent werfen niemals Kunststoffverpackungen in den Restmüll) gestiegen. Franz Gangl, der Bürgermeister von Sankt Georgen sagt dazu: „Es freut uns zu sehen, dass die Umstellung zur Zufriedenheit der Bevölkerung umgesetzt wurde.“ Auch Fritz Kralik, der Bürgermeister von Bürmoos ist positiv gestimmt: „Besonders erfreulich ist, dass das Bewusstsein für die Verpackungssammlung gestiegen ist und Fehlwürfe vermehrt vermieden werden. Müll trennen ist mit dem gelben Sack und der gelben Tonne kinderleicht."