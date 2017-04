Digibus: Koppl testet fahrerloses Öffi

24.04.2017, 11:36 Uhr

Österreichweit einzigartiger Versuch auf der Kurzstrecke. Französisches Modell mit Nummernrtaferl angemeldet ist auf den Gemeindestraßen unterwegs.

KOPPL (lin). Wem in der Gaisberggemeinde ein Gefährt begegnet, in dem kein Fahrer sitzt, sollte Ruhe bewahren. Es geht weder um Zauberei noch um Sience Fiction, es ist der österreichweit erste und einzigartige Test mit einem Bus ohne Fahrer. Das Ding kommt aus Frankreich, es heißt Navya und wird in den kommenden sieben Monaten auf den Koppler Gemeindestraße zwischen Zentrum und Sperrbrücke kurven.

Menschenfreie Zukunft

Führerscheinneuling

Richtiges Nummerltaferl

Wozu soll das, so könnte man einweden, eigentlich gut sein? Ist ein öffentliches Verkehrsmittel ohne Fahrer bloß eine Spielerei kreativer Techniker oder ist das tatsächlich die Zukunft? "Eindeutig Zweiteres", argumentiert Verkehrslandesrat Hans Mayr. "Noch nicht heuer und auch nicht nächstes Jahr. Aber ich schätze in fünf Jahren wird das die Realität sein. Und zwar einfach deswegen, weil derartige Busse mit einem normalen Fahrer nirgends mehr finanzierbar sein werden. Ich stelle mit, vor, dass man den Digibus an R&R-Platz mit einer Rufstast oder mit dem Handy bestellt, und der verkehrt dann nach Bedarf."Der Navya wird in den kommenden Monaten seine Strecken lernen. Die Steuerungselektronik ist integriert, aber die österreichischen Verkehrsregeln, und vor allem jedes Detail der Strecke auf Basis aktueller Karten wird ihm zur Zeit von Salzburg Research beigebracht, wie Direktor Siegfried Reich erklärt. "Wir wissen nicht, wie er auf kleine Kinder, Pensionisten oder Mütter mit Kinderwägen reagiert. Das werden wiurd herausfinden und dokumentieren".Keiner Angst in den kommenden sieben Testmonaten wird ein Fahrer dabei sein. Ohne Lenkrad und normale Bremsen zwar, aber mit einem roten Knopf für Notfälle. Die Rechtliche Basis für diesen Test ist eine Verordnung des Verkehrsministeriums, versichert ist das Gefährt bei der Uniqa. Der Regelbetrieb ohne verantwortlichen Operator, wie der Fahrer jetzt heißt, ist juristisch aber noch völlig ungeklärt.