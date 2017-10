Volleyball Henndorf - U13 holt Bronze beim tratidionellen Peter Zak Turnier in Linz

01.10.2017, 20:19 Uhr

Mit einer Meditation in der Garderobe fing alles an. Von den Gruppenspielen bis zum Halbfinale konnten die Mädls alle Spiele für sich entscheiden. Das Halbfinale ging dann leider verloren. Im Spiel um Platz 3 konnten sie sich wieder fangen und holten sich die Bronzmedaille. "Großartige Leistung. Gratuliere der Mannschaft für den tollen Erfolg. Und das am Anfang der Saison. Es ist noch viel Luft nach oben. Die gilt es jetzt ein zu atmen", so der Sportliche Leiter Thomas Pichler.