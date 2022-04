Am 10. Mai erscheint im Haymon Verlag ein neue Krimi aus dem Mühlviertel. Autor von "Turrinis Zunge" ist der 64-jährige St. Leonharder Franz Friedrich Altmann.



ST. LEONHARD/FR. Wenn es darum geht, Lokalkolorit mit derbem Humor zu verbinden, kann wohl niemand Franz Friedrich Altmann das Wasser reichen. Der 1958 in Hagenberg im Mühlkreis geborene Autor zahlreicher Romane, Theaterstücke, Kabarett-Texte und Drehbücher schuf mit der trinkfesten Lokalreporterin "Gucki Wurm" und ihrem Hund "Turrini" ein kultverdächtiges Ermittlerduo.

Beste Freundin entführt



Gucki und Turrini mussten schon einiges mitmachen, doch ihr neuester Fall schlägt wirklich alles: Ein Dorf-C-Politpromi nach dem nächsten mutiert zur Wasserleiche. Guckis journalistischer Ehrgeiz ist geweckt, da versucht schon die Polizei, ihr und Turrini den Vorsprung unter den Pfoten wegzustibitzen. Und das ausgerechnet jetzt, wo Guckis Liebesleben völlig Kopf steht. Da hilft nicht mal mehr ihr neuentdecktes lyrisches Talent. Schlimmer kann’s nicht werden! Glaubt sie. Denn dann wird auch noch ihre beste Freundin entführt.

Präsentation in Linz und St. Leonhard



"Turrinis Zunge" ist bereits der siebte Krimi in dieser Reihe. Bisher erschienen Turrinis Nase (2009), Turrinis Herz (2010, beide im Leykam Verlag) sowie Turrinis Bauch (2012), Turrinis Jagd (2013), Turrinis Leber (2015) und Turrinis Hirn (2018, alle im Haymon Verlag). Präsentiert wird das neue Werk am Freitag, 20. Mai, 20 Uhr, in Linz (Alte Welt, Hauptplatz 4) und am Samstag, 21. Mai, 20 Uhr, in St. Leonhard bei Freistadt (Gasthaus Janko, Marktplatz 1).