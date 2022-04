PREGARTEN. Unbestimmten Grades verletzt wurde ein sechsjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 12. April, gegen 18 Uhr. Laut Angaben seiner Mutter war er im Ortsgebiet von Pregarten plötzlich vom Gehsteig auf die Fahrbahn gestiegen und von einem herannahenden Pkw, gelenkt von einem 75-jährigen Mann aus dem Bezirk Gmunden, erfasst worden. Der Bub, der kurzzeitig bewusstlos war, wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus C 10 in ein Krankenhaus geflogen. Die Mutter erlitt einen Schock.

UP TO DATE BLEIBEN

Aktuelle Nachrichten aus Freistadt auf



Neuigkeiten aus Freistadt als



BezirksRundSchau Freistadt auf Facebook:



jetzt gleich digital durchblättern



Storys aus Freistadt und coole Gewinnspiele im wöchentlichen



Aktuelle Nachrichten aus Freistadt auf MeinBezirk.at/Freistadt Neuigkeiten aus Freistadt als Push-Nachricht direkt aufs HandyBezirksRundSchau Freistadt auf Facebook: MeinBezirk.at/Freistadt - BezirksRundSchau ePaper jetzt gleich digital durchblätternStorys aus Freistadt und coole Gewinnspiele im wöchentlichen MeinBezirk.at-Newsletter