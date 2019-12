Einige Mitglieder der Pfarre hatten heuer einen besonderen Adventkalender zu Hause. Hier wurde nicht täglich etwas heraus genommen, sondern jeden Tag ein haltbares Lebensmittel oder einen Hygieneartikel hinein gegeben. So konnte das Leitungsteam des Pfarrgemeinderates 38 prall gefüllte Taschen an den Sozialmarkt des Roten Kreuzes Bezirk Freistadt Süd übergeben. Die Artikel können nun vor den Feiertagen von den Kunden und Kundinnen günstig erstanden werden. Die Leiterin Brigitte Wolf und ihre Mitarbeiterin Ingrid Humer zeigten sich sehr erfreut über die großzügige Spende der Bevölkerung. Es sei „etwas ganz besonderes, was die Pfarrbevölkerung hier auf die Beine gestellt hat.“