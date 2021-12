FREISTADT. Die Corona-Pandemie beschert allen eine herausfordernde Zeit. Im Kindergarten der Lebenshilfe hat man sich eine tolle Aktion überlegt, um den Bewohnern des Bezirksseniorenheims Freistadt, die in dieser Zeit von vielen Beschränkungen betroffen sind, eine Freude zu machen. Die Kinder haben in den vergangenen Wochen fleißig ausgestanzt, geklebt und gezeichnet. Entstanden sind schlussendlich mehr als 100 Weihnachtskarten – jedes ein Unikat und mit viel Liebe zum Detail. Mit den fertigen Karten sind die 24 Kinder mit dem Team des Lebenshilfe-Kindergartens zum Bezirksseniorenheim spaziert und haben sie im Freien an das Team des Altenheims zum Austeilen an die Bewohner überreicht.