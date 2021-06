ST. LEONHARD. Gestern Nachmittag, 31. Mai 2021, kam es gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 1451 in St. Leonhard. Ein 57-jähriger deutscher Staatsbürger war mit seinem Motorrad Richtung Unterweißenbach unterwegs. Auf dem Sozius saß seine 56-jährige Freundin. Bei Straßenkilometer 11,6 kamen die beiden aus bislang noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab, touchierten die Leitschiene, wo sich letztendlich das Motorrad verkeilte. Dadurch schleuderte es sowohl den Fahrer als auch die Beifahrerin vom Motorrad. Beide kamen am Abhang hinter der Leitschiene zum Liegen. Die 56-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus geflogen, der Lenker mit der Rettung.