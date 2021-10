1. NORDOST

Derbysieger, Derbysieger hey, hey! Lasbergs Kicker feierten nach Spielende lautstark den knappen, aber verdienten 1:0-Heimerfolg über den Nachbarn aus St. Oswald. Vor der tollen Kulisse von rund 650 Zusehern agierten die Lasberger kampfstark und aggressiv gegen den Ball. Die hohe individuelle Qualität der St. Oswalder Kicker konnte im Kollektiv weitgehend neutralisiert werden. Während die Gäste nur selten gefährlich wurden, fanden die Lasberger rund um den überragenden Michael Hackl einige gute Einschussmöglichkeiten vor. Eine davon nutzte Peter Ploberger nach herrlicher Vorarbeit von Simon Puchner zum viel umjubelten Siegtreffer. Rainbach konnte in Pabneukirchen einen 1:0-Auswärtserfolg feiern. Der Dreier gegen den direkten Tabellennachbarn war ganz wichtig. Das Goldtor erzielte Philipp Auer, der eine herrliche Aktion über mehrere Stationen erfolgreich abschloss. „Das Spiel verlief weitgehend ausgeglichen, Gott sei Dank hatten wir das glücklichere Ende auf unserer Seite“, sagt Interimstrainer Dominik Wahlmüller, der noch bis zur Winterpause auf der Rainbacher Trainerbank Platz nehmen wird. Die Trainersuche ist aktuell noch voll im Gange. Am Sonntag, 17. Oktober, steigt um 15.30 Uhr das große Derby zwischen den Ortsnachbarn Schönau und Bad Zell. Die Schönauer gehen gegen die verletzungsbedingt stark dezimierten Bad Zeller als Favorit ins prestigeträchtige Duell.

2. NORDMITTE



Starke 14 Punkte konnte der ASV Hagenberg aus den vergangenen sechs Partien holen. Vorigen Freitag setzten sich Noah Bauer und seine Kollegen in einem temporeichen Match, das bis zur 87. Minute spannend war, gegen Kefermarkt mit 4:1 durch. Der Sieg war verdient, ist jedoch um das eine oder andere Tor zu hoch ausgefallen. Noah Bauer, Manuel Hinterdorfer, Saikou Colley und Thomas Mittmannsgruber trafen für Hagenberg, Daniel Hofreiter erzielte die frühe Kefermarkter 1:0-Führung. „Es läuft gerade richtig gut bei uns. Es macht Riesenspaß mit der jungen Mannschaft zu arbeiten. Wir müssen uns den Erfolg hart erarbeiten, die Moral stimmt 100-prozentig“, ist Trainer Fabian Sailer hochzufrieden mit seinem Team. Am nächsten Spieltag wartet der Tabellenführer Lichtenberg auf die Sailer-Elf. „Wir wollen eine Überraschung schaffen, müssen uns auch vor dem Tabellenersten nicht verstecken“, sagt Sailer. Stark verbessert präsentierte sich die SPG Windhaag/Leopoldschlag gegen Reichenthal. Die Spielgemeinschaft war von Beginn an gut in der Partie, ging insgesamt drei Mal in Führung, musste sich jedoch mit einem unterm Strich gerechten 3:3-Remis zufriedengeben. „Das Erfolgserlebnis tut uns gut, wir konnten ein positives Signal setzen“, freute sich Trainer Andreas Kralik, der am Samstag, 16. Oktober, in Alberndorf auf einen Sieg hofft. Unterweißenbach gelang in Kaltenberg ein knapper 1:0-Last-Minute-Erfolg gegen Alberndorf. Nachdem zuvor viele gute Chancen nicht genutzt worden waren, verwandelte Markus Hackl einen Elfmeter in der letzten Minute.

BEZIRKSLIGA NORD



Rund 500 Zuseher pilgerten ins Wartberger Aiststadion, um das Derby gegen Gallneukirchen zu verfolgen. Wartberg verschlief die erste Hälfte gegen den aggressiv auftretenden Gegner komplett und lag zur Pause folgerichtig mit 0:2 zurück. Danach schalteten die Wartberger mindestens zwei Gänge hoch, verkürzten auf 1:2 und hatten in Überzahl einige gute Chancen auf den Ausgleich. Da diese jedoch nicht genutzt wurden und „Galli“ mit der letzten Aktion ein weiteres Mal traf, endete das Spiel mit 1:3. „Wir haben den Gegner durch Eigenfehler stark gemacht und das Spiel in der ersten Hälfte verloren. Die Niederlage war unnötig. Es ist für mich unverständlich, dass wir die vorhandene spielerische Klasse zu oft nicht auf den Platz bekommen“, ärgerte sich Wartberg-Trainer Matej Pavlovic. Am Freitag, 15. Oktober, steht ein richtungsweisendes Match – gegen den Tabellenletzten Ottensheim – am Spielkalender.

OÖ-LIGA



Wie bereits eine Woche zuvor mussten auch am letzten Wochenende die Spiele der SPG Pregarten coronabedingt abgesagt werden. Die erste Mannschaft wäre bei der SPG Wallern/St. Marienkirchen angetreten, die 1b-Mannschaft hätte in der 2. Klasse Nordmitte das Duell gegen den SV Sandl vor der Brust gehabt. Es stehen nun richtig harte Wochen mit englischen Runden für die Pregartner bevor. Zahlreiche Spieler konnten seit vielen Tagen nicht mehr trainieren, sind überhaupt nicht im Spielrhythmus. „Es ist total ungewiss, wie wir uns den Corona-Virus eingefangen haben. Es sind immer wieder neue Fälle dazugekommen. Dennoch sind wir optimistisch, dass wir am nächsten Wochenende wieder spielen können. Die Situation ist nicht einfach, wir wollen aber das Beste herausholen“, sagt Gerhard Steiner, der Sportliche Leiter der SPG Pregarten.