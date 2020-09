Vier Wochen lang die Arbeit rund ums Geld kennenlernen - drei jungen Damen aus der Region bot sich im heurigen Sommer die Gelegenheit dazu.

FREISTADT. Wegen der vielen positiven Rückmeldungen aus den vergangenen Jahren ermöglichte es die Raiffeisenbank Region Freistadt auch heuer – trotz oder gerade wegen Corona – Schülern, einen Monat lang Finanzluft zu schnuppern. Um den "Ferialis" einen guten Einblick in das Bankwesen zu ermöglichen, wurde jedem von ihnen ein Raiffeisen-Club-Betreuer als Pate zur Seite gestellt. Neben den üblichen Bank- und Bürotätigkeiten durften die jungen Bankerinnen zusammen mit den Betreuern auch schon kleine Schaltertätigkeiten erledigen. So bekamen die Praktikanten den Arbeitsalltag in den Bankstellen der Raiffeisenbank Region Freistadt hautnah mit.

Rebecca Meisinger, Kristina Winkler und Elisa Steirer waren begeistert von den vier Wochen Ferialarbeit und konnten viele positive Erfahrungen mitnehmen. Zum Abschluss luden Direktor Walter Mayr und Christian Ressi in das neue Raiffeisen Kompetenzzentrum Freistadt ein und zeigten den Ferialpraktikantinnen das neue, moderne Bankgebäude. Bei Pizza und Getränken wurde dann im Raiffeisen Forum noch die eine oder andere Erfahrung über den Ferialjob ausgetauscht.