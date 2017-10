In Sandl kommt die ganze Familie ins Schwitzen

20.10.2017, 11:07 Uhr

SANDL. Am 29. Oktober und am 26. November von 16-19 Uhr öffnet die RelaxOase Sandl Hallenbad und Sauna für die ganze Familie.

Zum Schnupperpreis von 5 Euro können Papa, Mama und die Kleinen nach Lust und Laune plantschen und in die Sauna gehen. Auch im Dampfbad sind Klein und Groß willkommen. Pssst – Ruhe! Keine Angst, in der Familiensauna gelten andere Regeln. Zu den Familienterminen kann in Badebekleidung sauniert werden.„Die Samstagtermine an denen das Hallenbad speziell für Kinder geöffnet hat, sind seit Jahren sehr beliebt. Mit der Familiensauna möchten wir das Angebot erhöhen und Gusto auf Wellness in Sandl machen“, so der Obmann des Ausschusses für Tourismus Manfred Lehner.