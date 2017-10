Wir sitzen ALLE im selben Boot

07.10.2017, 18:17 Uhr

Ich frage jetzt einfach geradeheraus:

Freistadt : 4240 | Viele Menschen wissen bereits, wie gefährlich Glyphosat ist und sind für ein EU-weites Verbot. Doch immer noch benötigt es Menschen, die sich aktiv gegen den Einsatz dieses Pestizides oder allgemein gegen Pflanzengifte, die auf Glyphosat basieren, einsetzen!Leider leben wir in einer Welt von profit- und machtgierigen Menschen, die unsere Erde und daher auch unser Lebensumfeld in große Gefahr bringen.So kann es aber nicht weiter gehen. Mutter Erde ist bereits am Streiken und wir Menschen und Lebewesen sind jetzt schon sehr betroffen von der vorherrschenden Umweltvergiftung und den vermehrt auftretenden Katastrophen.• "Bist du ein Mensch, der gerne in der Natur Energie auftankt?• Hast du schon einmal ein Tier geliebt oder bist du sogar ein liebevoller Besitzer eines Tieres?• Gibt es Menschen in deinem Leben, möglicherweise noch sehr junge, die hier auf der Erde ein gutes Leben, Lebensqualität brauchen, um gesund zu bleiben?"

Wenn du auch nur einer Frage mit Ja zugestimmt haben solltest, so bist du ganz bestimmt ebenfalls, wie ich, der Meinung, dass wir alle im selben Boot sitzen.Auch wer nicht handelt hat gehandelt.InFalle gegen Glyphosat.Greenpeace feiert einen großen Zwischenerfolg. Österreich ist dazu verpflichtet in Brüssel gegen Glyphosat zu stimmen. Laut Greenpeace haben 472 Gemeinden schon das Glyphosat freiwillig verbannt. Hier durch diesen Link kommst du zu einem Glyphosat-Gemeinde-Check:Fordere auch du deinen Bürgermeister, deine Bürgermeisterin auf, kein Glyphosat mehr in der Gemeinde zu verwenden.Ich danke dir für dein Interesse! Lg. Yvonne Prancl