Spatenstich für neues Seniorenheim in Freistadt

02.05.2017, 09:30 Uhr

60 Prozent mehr bis 2040

Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer betonte in ihrer Festrede, dass das Land Oberösterreich über ein flächendeckendes und qualitativ sehr hochwertiges Angebot an Alten- und Pflegeheimplätzen verfügt. Dennoch sei das Land Oberösterreich gefordert, schon heute Vorkehrungen zu treffen, um mit den demographischen Entwicklungen Schritt halten zu können: „Bis zum Jahr 2040 wird sich die Anzahl an betreuungs- und pflegebedürftigen Mitbürgern um fast 60 Prozent auf rund 126.000 Personen erhöhen."