Felix und der Österreichische Bundesfeuerwehrverband unterstützen die Feuerwehrjugend Waldenstein mit einer Förderung.



WALDENSTEIN. Seit dem Jahr 2017 ist Felix Austria Partner der österreichischen Feuerwehren und spendet jährlich 15.000 Euro an den Österreichischen Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV), zweckgebunden für die Unterstützung der Feuerwehrjugend. 2020 wurde der "Felix & ÖBFV Feuerwehrjugendfördertopf" ins Leben gerufen, mit dem Feuerwehrjugend-Projekte in Österreich unterstützt werden.

Die eingereichten Projekte wurden von einer Fachjury auf Förderwürdigkeit geprüft. Auch ein Projekt der Feuerwehrjugend Waldenstein war heuer dabei. Angekauft wurde ein Beamer, der die Ausbildung der Jugend ergänzen soll. Ausbildungsunterlagen, die vorwiegend in Papierform vorhanden sind, können damit für eine große Gruppe bildlich an der Wand dargestellt werden. Auch kann Mitgliederwerbung beim "Tag der offenen Tür" einfacher durchgeführt werden und die Jugendlichen können selbst den Umgang mit dem Beamer in Form von Präsentationen üben.

Das Projekt der Feuerwehrjugend Waldenstein wurde mit 315 Euro gefördert. Die Jungflorianis bedanken sich bei Felix Austria und dem ÖBFV für die finanzielle Unterstützung.