Damit den Jüngsten in den Ferien nicht langweilig wird, haben sich Gemeinden und Vereine in den Bezirken Grieskirchen und Eferding einiges überlegt.

GRIESKIRCHEN & EFERDING. Der Sommer naht in großen Schritten und damit auch die Ferienzeit für die Jüngsten. Doch neun Wochen lang Kinderbetreuung zu gewährleisten, stellt berufstätige Eltern vor große Herausforderungen. Gemeinden und Organisationen wollen mit ihren Betreuungsangeboten und Ferienaktionen Abhilfe schaffen.

Dem Gütesiegel "Familienfreundliche Gemeinde" wird man etwa in der Bezirkshauptstadt Grieskirchen gerecht. Der Kindergarten ist bis auf zwei Wochen in den Ferien geöffnet, für die Betreuung der Volksschüler öffnet das Grieskirchner Schulzentrum über sieben Wochen lang seine Türen. Zur Auswahl stehen eine Vormittags- oder Ganztagsbetreuung inklusive Mittagessen, erfahrene Ferialkräfte sorgen dafür, dass die Kinder gut aufgehoben sind. "Denn es ist schwer für viele Familien, neun Wochen zu überbrücken", weiß Bürgermeisterin Maria Pachner. Und Eltern sollen nicht ihren gesamten Urlaub für die Betreuung während der Ferien nehmen müssen.

Freiwillige sind unverzichtbar

Deshalb ist seit 2005 auch der Ferienpass fixer Bestandteil des Sommerprogramms für den Grieskirchner Nachwuchs. Vereine, Firmen und Institutionen bieten dazu Ferienaktionen an. Mit an Bord sind etwa das Rote Kreuz und die Stadtkapelle. Denn gerade die vielen Freiwilligen ermöglichen Familien, unbesorgt durch den Sommer zu kommen. So übernehmen etwa auch in Weibern die heimischen Vereine die Nachmittagsbetreuung bei der zweiwöchigen Sommerschule, am Vormittag kümmern sich angehende oder bereits berufstätige Lehrer um die Weiberner Kinder. Sozialausschuss-Obfrau Sandra Zöbl war federführend an der Organisation beteiligt, schließlich weiß die dreifache, einst alleinerziehende Mutter um die Bedeutung einer umfassenden Kinderbetreuung. "Für Frauen sollen Beruf und Familie möglich sein. Das geht aber nur dann, wenn das Betreuungsangebot flexibel ist", erklärt sie. Außerdem sollen laut ihr beide Partner zum Lebensunterhalt der Familie beitragen können.

Bootbauen an der Aschach

Flexibilität steht auch beim Verein Tagesmütter/-väter Grieskirchen-Eferding hoch im Kurs – gerade während der Urlaubszeit. Familien, die ihr Kind bei einer Tagesmutter unterbringen wollen, sollten daher schnell sein, rät Eva Manigatterer. "Denn viele Eltern, deren familiärer Rückhalt nicht so stark ist, haben Schwierigkeiten, alles unter einen Hut zu bringen", weiß sie. Je nach Verfügbarkeit der Tagesmutter können Kinder bis zu vier Wochen bei ihr unterkommen.

Und wer Ausschau nach kreativer oder sportlicher Freizeitbeschäftigung hält, kann bei den Kinderfreunde-Ortsgruppen fündig werden. "Immer ausgebucht" sind etwa die Veranstaltungen, die von den Alkovner Kinderfreunden organisiert werden, so Wolfgang Himmelbauer. Voriges Jahr wurden etwa Bienennistkästen aufgestellt, heuer ist der Verein wesentlich am Ferienprogramm der Gemeinde Alkoven beteiligt. "Ich freue mich besonders auf das Bootbauen an der Aschach", kündigt Himmelbauer an.

Zur Sache

An insgesamt sechs Standorten in der Region Grieskirchen und Eferding sind die Kinderfreunde vertreten. Alle Kontaktdaten finden Sie unter kinderfreunde.at/ehrenamt/alle-ortsgruppen

Der Verein "Tagesmütter/-väter Grieskirchen-Eferding" mit Sitz in Peuerbach ist telefonisch unter 07276/3740 oder per E-Mail an office@vtmv-gr-ef.at erreichbar. Mehr Infos unter tagesmuetter-ooe.org/eferding

Informieren Sie sich auf dem Gemeindeamt in Ihrem Heimatort über Betreuungsmöglichkeiten. Viele Gemeinden kommen der gestiegenen Nachfrage in Form von Sommerbetreuung an Kindergärten und Schulen oder Ferienpass-Aktionen nach.