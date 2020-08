Die Union Geboltskirchen nutzte diesen speziellen Sommer für die #MIT_ABSTAND beste Premiere in den letzten Jahren. Allen Kindern zwischen 6 und 15 Jahren waren von den Sektionen Fußball, Volleyball, Tennis und Laufen von 20. bis 24. Juli zu einer äußerst abwechslungsreichen Sportwoche im Ort eingeladen. Die Veranstaltung wurde unter Einhaltung aller COVID-19 Maßnahmen durchgeführt.

Bis zu 30 begeisterte Kinder sind der Einladung mit vollem Einsatz gefolgt und wurden bei prächtigem Sommerwetter nach den sportlichen Aktivitäten täglich mit Abkühlungen verschiedenster Sorten :-) belohnt!

Vielen Dank an dieser Stelle an alle teilnehmenden Kinder, alle Helfer der Union Geboltskirchen, der Sportunion OÖ für die Förderung solcher Projekte und an BGM Friedrich Kirchsteiger für die Unterstützung bei der kleinen Abschlussfeier am 24.7.

An einer Wiederholung dieses Kids Sport-Camp werden wir im Sommer 2021 wohl nur sehr schwer vorbei kommen ;-)