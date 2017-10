Vernissage im Mufuku Weibern

AT

MUFUKU , Hauptstraße 5 , 4675 Weibern AT

Die Künstlerin Helga Hofer präsentiert ihre Werke.

Egal ob Ölbilder, Zeichnungen oder Applikationen auf Stoff, Die Werke von Helga Hofer sind einfach, sehr reduziert und haben eine klare, poetische Bildsprache. „Meine Bilder sind eine von vielen Wirklichkeiten: meine Wirklichkeit.

Meine Bilder sind eine direkte Reaktion auf das Geschehen in der Welt.

So und nicht anders antworte ich auf sie“, erklärt die Künstlerin.

Die Gemälde von Helga Hofer überzeugen durch formale Ruhe, narrative Elemente, sinnliche Farbigkeit sowie konsequente, serielle Umsetzung. Ihre Bildwerke sind harmonische Kompositionen von Inhalt, Farbe und Form.

Die Vernissage findet am Donnerstag, 19. Oktober um 20 Uhr statt. Musikalische Begleitung durch Helene und Johannes Roitinger. Die Ausstellung läuft dann bis 22. Dezember.