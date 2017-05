Südburgenländischer "Weinfrühling" zog die Gästescharen an

03.05.2017, 13:25 Uhr

Oberwart zu ihrem persönlichen Wein-Erlebnis. Gelegenheiten dazu gab es genug: Schließlich öffneten über 60 Winzer in den Weingegenden zwischen Rechnitz und Moschendorf ihre Türen zum Verkosten und Kennenlernen.

Drei Sieger bei "Wein-Trophy"

Bequem war die An- und Abreise vor allem für jene, die sich einen der aus Pinkafeld, Stegersbach, Jennersdorf oder Steinamanger kommenden Shuttle-Busse setzten. Trotzdem hatten auch die Beherbergungsbetriebe in der Region alle Hände voll zu tun. "Insgesamt hat der Weinfrühling an dem einen Wochenende rund 1.200 Nächtigungen allein im Bezirk Güssing gebracht", berichtet Elisabeth Kopfer-Grosz von der "Weinidylle Südburgenland".Den Auftakt bildete die Wein-Trophy auf der Burg Güssing, bei der die besten südburgenländischen Tropfen gekürt wurden. In der Kategorie Welschriesling ging der Sieg an das Weingut Thomas Straka aus Rechnitz, in der Kategorie Blaufränkisch Klassik an Anita und Eduard Weber aus Deutsch Schützen sowie in der Kategorie Blaufränkisch Reserve an Eduard Wachter ebenfalls aus Deutsch Schützen.