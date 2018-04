30er-Zone in Sulz hat sich bewährt

24.04.2018, 09:00 Uhr

Dreieinhalb Monate lang wurden 41.322 Messungen ausgewertet

In der Hauptstraße

Dass in immer mehr Ortsgebieten 30er-Zonen eingeführt werden, ist offensichtlich. Aber nur selten sind die Auswirkungen einer solchen Tempobeschränkung derart genau dokumentiert wie in Sulz.Die dortige 30er-Zone in der Hauptstraße reicht von der Kirche bis zur Ortsausfahrt in Richtung Gamischdorf. "An beiden Enden der Zone haben wir mobile Messgeräte aufgestellt, die dreieinhalb Monate lang die Geschwindigkeit der ein- und ausfahrenden Autos aufgezeichnet haben", berichtet Ortsvorsteher Günter Berzkovics.

Maximum 69 km/h

Merkbare Verlangsamung

41.322 Messwerte von Pkw und Lkw wurden registriert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 33,3 km/h, 63 % der Fahrzeuglenker waren schneller unterwegs als mit den erlaubten 30 km/h. 85 % blieben unter der Marke von 42 km/h. Der schnellste gemessene Einzelwert lag bei 69 km/h."Vor Beginn der Messungen wurde der 30er von vielen Fahrern ignoriert. Dass die Messgeräte nun stehen, hat merkbar zur Verlangsamung beigetragen", sagt Berzkovics, der gemeinsam mit Thomas Posch das Verkehrssicherheitsprojekt abwickelt.In Sulz soll jedenfalls weiterhin gemessen werden, die mobilen Geräte können auch an anderen Stellen positioniert werden. Zwei weitere Messgeräte wurden für Gerersdorf, zwei für Rehgraben angeschafft. "Eric Szewczuk aus Rehgraben hat vier der sechs Geräte gesponsert", lobt Berzkovics.