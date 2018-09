Weinbauern erwarten gute, aber keine überdurchschnittliche Ernte

07.09.2018, 18:13 Uhr

Witterung der letzten Monate schmälern die Erntemengen in den beiden südlichsten burgenländische Bezirken.

Sehr früher Lesebeginn

Auf eine gute, aber nicht überragende Saison stellen sich die Weinbauern in den Bezirken Güssing und Jennersdorf ein. Der Tenor: An der Qualität sollte es nicht mangeln, die Wetterlagen der vergangenen Monate dürften aber die Erntemengen schmälern."Es hat in diesem Jahr unter dem Strich zu wenig geregnet, viele Trauben sind noch unterentwickelt", berichtet Ernst Gassler aus Moschendorf. Die Lese beginnt er heuer um zehn bis zwölf Tage früher als im langjährigen Durchschnitt. "Sonst werden die Zuckergrade zu hoch." Die Muskateller-Lese hat Gassler im Vorjahr am 23. September begonnen, heuer am 30. August.

Feuchteperioden im Mai und Juni

"Durchschnittliches" Uhudler-Jahr

Dass an den Rebstöcken weniger Trauben hängen, hat auch Martin Zieger aus Neuhaus am Klausenbach beobachtet. "Das ist einerseits erhöhtem Pilzbefall im Frühjahr und im Sommer geschuldet, andererseits der erhöhten Blatt- und Taunässe im Mai und Juni." Die heurigen Hitzeperioden seien weniger ein Problem gewesen als landläufig angenommen, so Zieger.Für den Uhudler erwartet Harald Kaiser aus Hagensdorf, Obmann der burgenländischen Uhudlerbauern, ein durchschnittliches Jahr. "Wir werden keine Übermengen erleben, aber die Zuckergrade passen. Allgemein schaut es ganz gut aus," so seine Einschätzung. Die Ausweitung der Anbauflächen, die im Vorjahr erlaubt wurde, werde erst in drei bis vier Jahren spürbar sein. Derzeit liegt die Erntefläche für Uhudlertrauben laut Kaiser bei rund 60 Hektar.Nebenwirkungen des Klimawandels machen sich auch im Südburgenland bemerkbar. "Erstmals seit über zehn Jahren ist bei Uhudlertrauben wieder der Schwarzfäulepilz aufgetreten", erzählt Martin Zieger. Er reagiert in seinem Betrieb darauf mit einem neuen Messsystem. "In zwei Weingärten wird anhand der gemessenen Blattnässe ein Prognosemodell erstellt, das einen gezielteren Pflanzenschutz ermöglicht."