Mehrere Straßensperren wegen Lawinengefahr

Aufgrund der derzeitigen Schneesituation in den Bergen wurde in Thaur der Adolf-Pichler-Weg sowie der Thaurer-Alm-Weg gesperrt. In Absam wurde das Halltal wegen Lawinengefahr gesperrt.

THAUR/ABSAM. Der verspätete Wintereinbruch führte dazu, dass einige Straßen und Wege aus Sicherheitsgründen gesperrt werden mussten. Die Gemeinde Thaur gibt auf ihrer Homepage bekannt, dass aufgrund der derzeitigen Schneesituation der Adolf-Pichler-Weg in Richtung Rum gesperrt ist. Des Weiteren wurde auch der Thaurer-Alm-Weg beim unteren Schranken gesperrt. Beide Sperren bleiben vorerst über das Wochenende, da am Sonntag mit weiteren Schneefällen zu rechnen ist. In Absam ist seit heute auch das Halltal wegen erhöhter Lawinengefahr gesperrt.

