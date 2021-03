Die Vorbereitungen auf die Matura laufen in den Schulen auf Hochtouren. Doch wie wird diese wichtige Prüfung für die Schüler heuer aussehen? Die BEZIRKSBLÄTTER haben bei Direktor Gerhard Waldner, vom PORG Volders nachgefragt.

VOLDERS. In Zeiten der Pandemie findet die Matura zwar statt, aber doch in geänderter Form. Aufgrund der langen Einschränkung des Schulbetriebs wird die gesamte Reifeprüfung etwas anders aussehen. Direktor Gerhard Waldner, vom Gymnasium PORG Volders steht Rede und Antwort.

Wie werden die Schüler auf die Prüfungen in diesem besonderen Jahr vorbereitet?

Gerhard Waldner:

Wir können die Maturaklassen leider auch im Schichtbetrieb kaum öfter als zwei Mal pro Woche zum Präsenzunterricht in die Schule kommen lassen. Zusätzlich haben wir vom Bildungsministerium ein Kontingent an Förderstunden, die wir nach Möglichkeit nutzen; z.B. in Form von Zwei-Stunden-Blöcken am Nachmittag. Von 3. bis 19. Mai 2021 gibt es zusätzlich Ergänzungsunterricht für die 8. Klassen, das sind Übungsstunden für die Klausuren.

Wann finden die Prüfungen heuer statt?

Die zentralen Klausuren wurden um knapp drei Wochen nach hinten verschoben und beginnen am 20. Mai mit Deutsch.

Wie wird die vorwissenschaftliche Arbeit bzw. die Diplomarbeit beurteilt?

Die VWAs werden im Moment gerade von allen BetreuungslehrerInnen korrigiert. Die Präsentation und Diskussion der VWA ist heuer freiwillig. In die Beurteilung wird die Präsentation einbezogen. Wer nicht präsentiert, erhält die Beurteilung ausschließlich auf die schriftliche Arbeit (so wie im Vorjahr).

In wie vielen Fächern muss man die schriftliche Maturaprüfung ablegen?

Die schriftlichen Klausuren sind in drei oder vier Schularbeiten-Fächern abzulegen. Bei drei schriftlichen Klausuren müssen drei mündliche Prüfungen abgelegt werden; bei vier schriftlichen Prüfungen sind es zwei mündliche.



Wie sieht das Maturazeugnis heuer aus?

Das Maturazeugnis enthält insgesamt 7 Fächer mit den jeweiligen Beurteilungen; das war auch im Vorjahr so.

Variante 1: VWA-Note; 3 Klausurnoten; 3 mündliche Noten.

Variante 2: VWA-Note, 4 Klausurnoten; 2 mündliche Noten.



Wie wird die mündliche und schriftliche Matura abgehalten bzw. benotet?

Bei den schriftlichen Klausuren wird die Jahresnote mitberücksichtigt. Im Falle einer negativen Klausur und einer Jahresnote mit "Befriedigend" oder besser wird die Gesamtbeurteilung unter bestimmten Voraussetzungen positiv.

Kann man sich einen Fünfer, bei der schriftlichen Klausur ausbessern?

Ein "Nicht genügend" kann man sich durch eine mündliche Kompensationsprüfung Mitte Juni ausbessern.

Es gibt Elternvertreter, die eine Freiwilligkeit bei der mündlichen Matura fordern. Wie sehen Sie diesen Wunsch?

Es sollten zumindest die gleichen Erleichterungen wie im Vorjahr gelten; also z.B. Freiwilligkeit der mündlichen Prüfungen. Man müsste eigentlich noch mehr Zugeständnisse machen, da der heurige Jahrgang viel stärker durch die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie beeinträchtigt ist.

Weitere Informationen über die Änderungen der abschließenden Prüfungen im Haupttermin 2021 finden Siehier.

