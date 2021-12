Weihnachtsfest: So verbringen Promis heuer den Heiligen Abend

Jazz Gitti

"Wir feiern heuer mit der ganzen Familie, die Tochter kommt mit den drei Enkelkindern, ihr Freund auch, wir sind sieben Leute. Richtig traditionell, mit Weihnachtsbaum, Truthahn, Geschenke usw. - bei uns zu Hause in Leobendorf", sagt Roman Bogner. Gekocht wird von Gitti. Seit 2017 sind die zwei wieder ein Paar. "Wir sind seit 1999 zusammen", sagt er, also 22 Jahre, am 16. Mai werden es 23. Die Weihnachtsbäckerei wurde aus dem Waldviertel geholt. Das Paar kennt den Bezirk gut, nicht nur durch Auftritte von Gitti sondern auch von der Romantiksuite auf der Rosenburg einst.

Wolfgang Brandstetter

Der ehemalige Justizminister Wolfgang Brandstetter wird den Hl. Abend mit seiner Frau bei einem seiner Söhne und dessen kleiner Familie in Wien verbringen. "Wir freuen uns sehr darauf". Gegessen wird Truthahn.

Christa Kummer

Christa Kummer, seit 1994 in der ORF-Wetterredaktion beheimatet, hat heuer Dienst. Unsere liebste Wetterlady zur Frage, wie sie den Hl. Abend verbringen wird: "Also, zuerst im Büro - nach der Sendung um 20 Uhr fahre ich nach Hause und es wird mit der Familie gemütlich gefeiert. Auf die Frage 'Wer kocht?', antwortet sie schallend lachend: "Der Billa, es gibt kaltes Buffet"...um dann gleich aufzuklären, "Nein, das war ein Scherz", es gibt kaltes Buffet, aber die Schwiegermama und der Schwager usw. richten alle etwas her - viel traditionelles Selbstgemachtes, Schinkenrollen, gefüllte Eier, Russische Eier, Salate, etc. Und meine Schwiegermutter ist eine traumhafte Keksebäckerin, sie hat wieder 20 verschiedene Sorten gebacken."

Wenn Christa Kummer einmal zu Weihnachten nicht Dienst hat, gibt es einen "traditionellen toskanischen Wildeintopf - das liebt die ganze Familie."

Rechtsanwalt Florian Höllwarth

Rechtsanwalt Florian Höllwarth, Hoffnung und Hero der Ungeimpften, muss am Vormittag zur Polizei, zu einer Einvernahme. Den Hl. Abend wird er mit seiner Mutter verbringen. Traditionell gibt es Truthahn und ein gutes Dessert, wie z.B. ein Zitronensorbet. Dann gehts ins Jacuzzi. Höllwarth hat Freunde im Waldviertel und ist hier immer wieder gern zu Gast.

Bgm. Martin Falk

Bei Bgm. Martin Falk in Gars gibt es heuer zu Mittag geräucherten Lachs und am Abend Fondue.

Autorin Viola Rosa Semper

Die Horner Autorin Viola Rosa Semper lebt zur Zeit in Dänemark. Aber den Hl. Abend verbringt sie natürlich mit ihrer großen Familie in Horn. "Alle lieben Lasagne, daher gibt es sie in vier Varianten", lacht sie.