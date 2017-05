Motocrosser Manuel Perkhofer hat Heimsieg in Rietz im Visier

14.05.2017, 18:05 Uhr

Du liegst nach vier Rennen der ÖM in der MX2-Klasse auf Rang fünf der Gesamtwertung. Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf?

Manuel Perkhofer: Bis jetzt bin ich ganz zufrieden. Es geht Schritt für Schritt mit den Ergebnissen bergauf. International erreichte ich bereits einen Top Ten-Platz beim ADAC MX Masters.Wie geht es dir körperlich? Ist deine Verletzung verheilt?Manuel Perkhofer: Körperlich geht es mir wieder sehr gut. Ich habe mich von meiner schweren Schulterverletzung vergangenen Herbst gut erholt. Ein großer Dank an dieser Stelle an Dr. Hoser von der Sport- und Gelenkchirurgie Innsbruck für die hervorragende Betreuung.Was sind deine Ziele für die Saison?Manuel Perkhofer: Mein Ziel für heuer lautet ganz klar den Meistertitel in der MX2-Klasse zu holen und international bei Europameisterschaftsläufen und der ADAC MX Masters Serie aufzuzeigen. Ein Top 15-Resultat in der Gesamtwertung der ADAC MX Masters Serie wäre perfekt.Die Heimrennen in Rietz finden bereits am 27. und 28. Mai statt. Was hast du dir dafür vorgenommen?Manuel Perkhofer: Das Rennen in Rietz ist immer ganz speziell. Vor so vielen Leuten zu fahren, die man kennt und die einen voll anfeuern, macht immer wieder großen Spaß. Wenn ich zwei gute Läufe zeige geht sich vielleicht der Sieg aus, aber erst sauber Rennen fahren und dann sehen wir wo ich am Ende stehe.