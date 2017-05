Neuwahlen des Bezirks Feuerwehrkommandos, Klaus Raffl wurde geehrt

06.05.2017, 07:53 Uhr

Beim diesjährigen 122. Bezirks-Feuerwehtag am 5. Mai ging eine Ära zu Ende – Die Feuerwehren des Bezirkes wählten ein neues Bezirks-Feuerwehrkommando.

ROPPEN. Nach dem feierlichen Einzug durch den Ort begleitet von der Musikkapelle Roppen begann die Tagung mit der Begrüßung durch Bezirks-Feuerwehrkommandant OBR Klaus Raffl. BFK Raffl konnte neben 155 Delegierten der Feuerwehren folgende Ehrengäste Willkommen heißen: Landtagsabgeordneter und KO BGM Mag. Jakob, Landtagsabgeordneter BGM Stefan Weirather, Landtagsabgeordneter Gerhard Reheis, Bezirkshauptmann HR Dr. Raimund Waldner, zahlreiche Bürgermeister, stellvertretend dafür BGM Ingo Mayr aus Roppen, Landes-Feuerwehrinspektor DI Alfons Gruber, Landes-Feuerwehrkommandant-Stv. LBDS Hannes Mayr, Schulleiter OBR DI Georg Waldhart, die Mitglieder des Bezirksausschusses, die Ehrenmitglieder des Bezirksverbandes, Vertreter der Bezirksverbände Landeck, Reutte, Innsbruck Stadt und Innsbruck Land, Vertreter von Polizei, dem Roten Kreuz, Vertreter der Tiroler Versicherung und der Landesstelle für Brandverhütung;

Ehrung an BFK a.D. Klaus Raffl – Steckkreuz in Gold des LFV TirolIn seinem Bericht ließ BFK Raffl das Jahr 2016 Revue passieren. Er konnte darüber hinaus auch berichten, dass die Sachgebiete im Bezirksverband, die Mitglieder der Sachgebiete im Landesverband und die Feuerwehren durchaus eine professionelle und tadellose Arbeit leisten.Bezirks-Feuerwehrinspektor Josef Wagner ging in seinem Bericht auf die Einsatzzahlen des Jahres 2016 näher ein. So wurden 176 Brandeinsätze, 970 technische Einsätze und 87 Brandsicherheitsdienste gemeistert. Es musste auch 2016 zu zahlreichen Fehleinsätzen ausgerückt werden. Mit 208 Fehlalarmen waren es immerhin 26 Fehlausrückungen weniger als im Vohrjahr.In Summe waren es 1.441 Einsätze, bei denen statistisch 12.044 Feuerwehrmitglieder 19.422 unbezahlte Einsatzstunden zu jeder Tages- und Nachtzeit leisteten. Das bedeutet dass unsere Feuerwehren im Schnitt zu 4 Einsätzen am Tag ausrücken müssen.Mindestens den selben Zeitaufwand bringen die Feuerwehrmitglieder für Übungen und weitere Tätigkeiten auf.BFK-Stv. BR Hubert Fischer berichtete anschließend über die Lehrgangsstatistik der Landes-Feuerwehrschule, Bezirkskassier BV Alois Ambacher präsentierte in weiterer Folge seinen Kassabericht. Er konnte von der Versammlung einstimmig entlastet werden.Ehrung verdienter Kommandanten und StellvertreterWie schon in den vergangenen Jahren konnten auch heuer wieder verdiente Kommandanten und Kommandanten-Stellvertreter ausgezeichnet werden. OBI Franz Schmid – Feuerwehr Umhausen OBI Alfred Schnegg – Feuerwehr Imsterberg BI Roman Neurauter – Feuerwehr Gurg OBI Gerhard Bregenzer – Feuerwehr Mils OBI Erich Mirth – Feuerwehr Obsteig wurden mit dem Verdienstabzeichen der Stufe IV des Landesverbandes geehrt. Im Anschluss war es soweit. Nachdem Bezirkskommandant OBR Klaus Raffl nach 26 Jahren an der Spitze aller Feuerwehren des Bezirks Imst seinen Rücktritt bekannt gab, wurde von den wahlberechtigen Feuerwehrmitgliedern ein neues Bezirkskommando gewählt.Das neue Bezirkskommando mit BFK a.D Klaus Raffl (Fischer, Raffl, Rueland)Der bisherige Bezirkskommandant-Stellvertreter BR Hubert Fischer war der einzige Kandidat für den Posten des Bezirks-Feuerwehrkommandanten. Im ersten Wahlgang vielen 151 von 153 gültigen Stimmen auf BFK-Stv Fischer – der die Wahl natürlich annahm. Zur Wahl des Bezirks-Feuerwehrkommandanten-Stellvertreter standen drei Kandidaten zur Wahl (Stefan Rueland, Johann Schöpf und Thomas Friedl). Ebenfalls im ersten Wahlgang konnte HBI Stefan Rueland die Wahl eindeutig für sich entscheiden. Somit setzt sich das neue Bezirkskommando wie folgt zusammen: BEZIRKS-FEUERWEHRKOMMANDANT HUBERT FISCHER, BEZIRKS-FEUERWEHRKOMMANDANT-STV STEFAN RUELAND .BFK a.D Klaus Raffl wurde nach der Wahl des neuen Kommandos noch eine besondere Ehre zu Teil. Für seinen unermüdliche Einsatz für die Feuerwehren des Bezirkes erhielt er aus den Händen von LFI Gruber und LBDS Mary das Steckkreuz in Gold des Landes-Feuerwehrverbandes Tirol verliehen.